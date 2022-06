Canicule : les climatiseurs plus énergivores et néfastes pour l'environnement que les ventilateurs

Face à la canicule, les ventilateurs et les climatiseurs sont largement utilisés. En revanche, leur efficacité et leur impact sur l'environnement ne sont pas les mêmes. Une retraitée a choisi les deux pour son appartement à Antibes (Alpes-Maritimes). Un ventilateur dans la chambre et un climatiseur dans le salon. Les deux appareils ne consomment pas la même quantité d'électricité. En effet, le climatiseur est beaucoup plus énergivore et il a aussi des effets néfastes pour l'environnement.

Plus d'un quart des ménages équipés de climatisation

En France, la climatisation est responsable de près de 5% des émissions de CO2. En aspirant l'air chaud des bâtiments qu'elles rejettent à l'extérieur, ces machines participent au réchauffement de l'atmosphère. Dans un magasin spécialisé en électroménager, de nombreux clients sont conscients du risque pour la planète. Ils choisissent donc des ventilateurs. En 2020, il s'en est vendu 800 000 en France, soit deux fois plus que les années précédentes. Plus d'un quart des ménages français sont équipés d'une climatisation, un chiffre qui tend à augmenter.