Canicule : le succès des glaces

Presque aussi bonne qu'un voyage au bout du monde ou que des vacances en bord de mer, la glace est incontournable en ces temps de canicule. Cet été la tendance est au bio et au parfum original. Chez ce glacier, produits et parfums sont créés en Ardèche avant d'être vendus en région parisienne. On y trouve des glaces parfum "pèche jaune-thym sauvage", "pain grillé-noisette" ou encore "spiruline", une algue à laquelle le glacier ajoute une touche de noix de coco.

La glace produite à la ferme

En Seine-et-Marne, vaches, abricots, pêches, poires sont à portée de main. Dans un laboratoire adossé à la ferme, trois femmes d'agriculteurs se sont lancées dans leur propre production de glaces. "Aujourd'hui, le litre de lait est vendu à 0,30 €, explique un éleveur qui a décidé de se lancer dans la production de glace. On le valorise au mois à 1 € du litre, ce qui nous permet de dégager une vraie valeur ajoutée."