Canicule : la température des mers et des océans atteint des niveaux inquiétants

La chaleur dans les terres atteint également les mers et les océans. Des anomalies de températures qui n’avaient jamais été constatées depuis 174 ans, date du début des mesures, ont été enregistrées. L'épisode pourrait avoir des conséquences sur la biodiversité.

Sur la plage de Cabourg (Calvados) au début de l’été, les baigneurs n’en reviennent pas de la température de l’eau. "On constate d’année en année que cela se réchauffe, et qu’on peut y rentrer de plus en plus tôt", précise une riveraine. Cette impression est confirmée par Antoine Bulleryal, qui mesure la température de l’eau chaque jour. Il fait ses relevés depuis dix ans, et selon Météo France, la température de l’eau est de 1 à 2 degrés plus élevés. "Là on commence dès maintenant avec 20 degrés", précise le sauveteur.



+1,5 degré en moyenne dans l’Océan Atlantique

Le constat sur les anomalies peut se faire sur l’ensemble de la planète avec +3, +4, voire +5 degrés de plus dans certaines zones. "L’Atlantique a atteint des températures records. Nous avons enregistré plus d’1,5 degré supplémentaire au-dessus de la moyenne de la température d’eau de surface", explique Omar Baddour de l’organisation météorologique mondiale. Les coraux sont de leur côté en danger face à la hausse des températures, comme les gorgones rouges de Méditerranée. Le mois dernier au Texas des dizaines de milliers de poissons sont morts à cause des eaux trop chaudes.