Canicule : la France en alerte

Bordeaux est l’une des villes où le mercure va le plus grimper vendredi 7 août. Les promeneurs se préparent à la canicule, "on sort le matin, et on fait la sieste l’après-midi" confie l’un d’eux. On attend jusqu’à 37° vendredi 7 août l’après-midi sur le Grand Ouest. A l’est, soleil de plomb et rue déserte à Besançon (Doubs). Pour trouver des habitants, il faut d’abord repérer les zones d’ombre.

Un numéro vert pour répondre aux questions sur la canicule

Changement de décor et d’ambiance en Normandie, les plages ne désemplissent pas, comme à Houlgate (Calvados). Depuis une semaine, les sauveteurs sont très sollicités : "on a eu beaucoup de malaises sur la plage, cette chaleur va nous apporter plus de travail", confie le brigadier-chef Rodolphe Blangy. La vigilance est accrue, le ministre de la Santé Olivier Véran s’est rendu en Dordogne auprès de personnes âgées. Il a annoncé la création d’un numéro vert, pour toute question liée à la canicule, le 0 800 06 66 66.

Le JT

Les autres sujets du JT