Canicule : l'Europe dans la fournaise

En Espagne, en Italie, au Portugal et même jusqu'en Suède, la canicule et ses conséquences n'épargent personne. À Rome (Italie), les fontaines sont prises d'assaut par les touristes pour qui les vacances deviendraient presque une souffrance "je crois que je n'ai jamais eu si chaud de toute ma vie", témoigne une vacancière. Avec 37°C près du Colisée, les autorités ont organisé des distributions de bouteilles d'eau. Celles-ci s'arrachent en quelques minutes.

40°C à l'ombre au Portugal

En Espagne, les fortes chaleurs auraient entrainé la mort de deux personnes ces derniers jours et le bulletin météo ne prévoit aucune amélioration à la télévision. Idem au Portugal. Les chauffeurs de trains touristiques à Lisbonne doivent supporter plus de 40 degrés à l'ombre."On essaye de travailler le matin, mais on devra s'arrêter cet après-midi", raconte l'un d'entre eux. Plus inattendue, la canicule a aussi des effets dans le nord de l'Europe. En Suède, au-delà du cercle arctique, les fortes chaleurs ont fait fondre un glacier qui a perdu 4 mètres et son titre de point culminant du pays.

