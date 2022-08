Canicule : deux nouveaux départements, la Gironde et le Lot-et-Garonne, rejoignent le Gard et le Vaucluse en vigilance orange

Deux nouveaux départements de l'Hexagone sont placés en vigilance orange pour canicule, précise le site de Météo France lundi 8 août. Dans le Sud-Ouest, la Gironde et le Lot-et-Garonne rejoignent donc le Gard et le Vaucluse, dans le Sud-Est, déjà placés en vigilance orange samedi et dimanche. La moitié sud du pays est majoritairement toujours en vigilance jaune. "La journée de mardi s'annonce encore caniculaire avec 36 à 38 °C sur le Vaucluse et surtout sur le Gard", précise Météo France dans son bulletin.

En cette deuxième semaine du mois d'août, Météo France a prévenu que les températures seraient de nouveau élevées. La troisième vague de chaleur de l'été devrait se prolonger jusqu'au 15 août, avec un pic des températures attendu en fin de semaine.