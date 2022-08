Canicule : des orages attendus "localement" demain sur la moitié nord du pays, prédit Météo France

Entre restrictions et inquiétudes, la France affronte mercredi 3 août la journée la plus chaude du troisième épisode caniculaire enregistré depuis juin, avec des températures qui pourraient atteindre jusqu'à 40°C dans le Sud-Ouest selon le bulletin de midi de Météo France. "La journée de mercredi sera la plus chaude à l'échelle nationale", avertit l'institut, mais le pic de chaleur sera encore présent jeudi "en se décalant vers l'Est".

Les températures redescendront jeudi dans le nord du pays. "Des nuages élevés passagèrement denses envahissent le reste de la moitié nord", précise Météo France, qui ajoute que "sous ce ciel chaotique, quelques ondées faibles circulent dès le matin des Pays-de-la-Loire et du Poitou au Centre et au bassin parisien". Les averses s'étenderont "du nord-ouest à l'est des Hauts-de-France, au Grand Est et à la Bourgogne" et deviendront "localement orageuses". Sur le tiers sud, "des nuages bas recouvrent le pourtour du Golfe du Lion et le sud de l'Aquitaine le matin", en revanche sur les Alpes du Sud et la chaîne des Pyrénées,"le temps tourne rapidement à l'orage dans l'après-midi".

"Entre mercredi et jeudi les maximales seront souvent supérieures ou égales à 35°C avec des pointes à 39 ou 40°C sur le Sud-Ouest", précise Météo-France, qui a placé 26 départements en alerte orange canicule. Cette vague de chaleur sera plus courte que la précédente, prévoit Météo-France, qui ne se prononce pas encore sur sa durée. La dernière en date a pris fin le 25 juillet et a duré 14 jours.