Canicule : dans le Nord, la prévention est de mise pour aider les personnes âgées

Rafraichir, proposer à boire régulièrement aux résidents. La vigilance est de mise dans ce foyer-logement pour personnes âgées situé à Lewarde, dans le Nord, alors que la canicule s'annonce. Les plus vieilles générations ne demandent pas forcément de l'aide, par peur de déranger. "C'est à nous de prendre les devants nous-mêmes", explique Chaida Souadek, agent de soins. Des packs d'eau, des provisions pour les jours à venir ont été prévus.

Des animations dans la salle à manger

La canicule c’est aussi l'affaire des familles. "Comme elle est au troisième étage, la chaleur monte, le studio est petit et cela engendre une grosse chaleur", souligne Nicole Hennebicq, fille d'une résidente. "On peut aller sur le balcon, on descend, on ne peut pas rester ici", relate Andrée Lambert, une résidente. Canicule oblige, toutes les animations se déroulent dans la salle à manger, la seule pièce a disposer d'une climatisation.

