Canicule : comment protéger les personnes les plus fragiles

Mardi 22 août, quatre départements sont placés en alerte rouge canicule et 45 autres en vigilance orange. La vallée du Rhône est plus particulièrement concernée par cet épisode de très forte chaleur. Les communes doivent s'organisent pour protéger les personnes les plus fragiles.

Ce mardi 22 août, c'est le 11e jour de canicule pour un centre aéré de Soucieu-en-Jarrest (Rhône), et le premier jour en vigilance rouge. 38 et 39 °C sont attendus. Les parents aussi trouvent le temps long. "Ils ouvrent à 16h30, je vais aller les chercher à 16h30, en espérant qu'il ne fasse pas trop chaud", confie un papa. Les activités manuelles et la lecture de livres sont essentiellement proposées. Les moins de six ans évoluent dans une pièce climatisée, qu'ils ne quittent que pour aller déjeuner. Pour les plus grands, place à la climatisation mobile et aux ventilateurs.

Physiquement et psychologiquement difficile

La chaleur était déjà difficile à supporter physiquement, elle le devient aussi psychologiquement. "Sur la vigilance orange, on avait encore une petite marge pour faire des activités physiques le matin, quand il ne fait pas encore trop chaud. La vigilance rouge, c'est totalement non. Donc on a vraiment cette accumulation, chez les enfants, d'envie de sortir, de se dépenser, qui reste et qui crée des frustrations", explique Mathias Louste, animateur.