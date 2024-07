Canicule : "C’est le grand Sud-Ouest qui va connaître les températures les plus chaudes aujourd'hui", prévient Météo-France

"C’est le grand Sud-Ouest qui va connaître les températures les plus chaudes aujourd'hui", précise lundi 29 juillet sur franceinfo Alix Roumagnac, président de la société Predict, la filiale risques de Météo France alors que 39 départements du sud de la France jusqu’à la Corse sont placés ce lundi en vigilance orange pour canicule.

"On se disait que l'été avait du mal à arriver. Aujourd'hui, ça y est, il se met en place. On commence à voir monter les températures", souligne-t-il. L’arrivée d’un cyclone qui remonte depuis l'Afrique du Nord et l'Espagne sur la France explique cette forte hausse des températures. "L’essentiel des températures va dépasser les 40 degrés, notamment dans le sud-ouest", précise-t-il. Mais le sud-est ne sera pas épargné pour autant.

Les vacanciers en bord de mer pourront malgré tout profiter d’"un peu de rafraîchissement", mais "dès qu'on rentre dans les terres, les températures sont plus chaudes", explique Alix Roumagnac. Comme à chaque épisode de canicule, les températures seront encore hautes la nuit. Ce lundi matin à 5 heures, on relève des températures généralement comprises entre 21°C et 24°C sur le nord aquitain, en Occitanie, du Gard au Var et en Corse. Sur le reste de la moitié sud, les températures atteignent souvent 18°C à 21°C.

Cette canicule devrait durer "jusqu'à mercredi". On attend une dépression par le nord de la France. Elle va faire "redescendre en fin de semaine les températures", a-t-il indiqué. Les athlètes des Jeux olympiques de Paris devront échapper à cette canicule même si les températures vont monter quelque peu : "C’est vraiment la partie sud de la France qui est le plus concernée", dit-il.