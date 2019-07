Canicule : 41,5 °C à Lille, 41,3 °C à Rouen et Orléans, 38,9 °C à Strasbourg... Une cinquantaine de villes ont battu leur record absolu de chaleur

Plusieurs records de température ont été battus jeudi en France. Et certains largement.

Température maximale dépassée dans une large partie de la France. Selon les données communiquées par Météo France, plus de 50 villes ont battu de nouveaux records absolus de chaleur, jeudi 25 juillet. Parmi elles, Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) a enregistré le record le plus haut de la journée avec 43,6 °C, battant les 42,2 °C du 6 août 2003. Lille est la ville dont le nouveau record a le plus progressé par rapport à l'ancien : +3,9 °C entre les 37,6 °C du 27 juillet 2018 et les 41,5 °C atteints dans la journée.

La plupart des anciens records de température dataient de la canicule de 2003. Mais certaines villes dépassent des records datant... de 1947. C'est le cas de Paris qui suffoquait déjà sous 40,4 °C le 28 juillet 1947 et a connu un pic à 42,6 °C.

Voici la liste non exhaustive des villes qui ont battu leur record absolu de chaleur ce jeudi :

Ile-de-France

43,6 °C à Saint-Maur (Val-de-Marne) battant les 42,2 °C du 6 août 2003

42,6 °C à Paris-Montsouris (Ile-de-France) battant les 40,4 °C du 28 juillet 1947

42,1 °C au Bourget (Seine-Saint-Denis) battant les 40,2 °C du 12 août 2003

42,0 °C à Brétigny (Essonne) battant les 39,7 °C du 6 août 2003

41,9 °C à Orly (Val-de-Marne) battant les 40 °C du 12 août 2003

41,9 °C à Melun (Seine-et-Marne) battant les 39,4 °C du 1er juillet 2015

41,6 °C à Pontoise (Val-d'Oise) battant les 39,2 °C du 12 août 2003

41,4 °C à Roissy (Val-d'Oise) battant les 39 °C du 12 août 2003

40,8 °C à Toussus-le-Noble (Yvelines), battant les 39,3 °C du 12 août 2003

40,6 °C à Trappes (Yvelines), battant les 39,1°C du 6 août 2003

40,3°C à Villacoublay (Yvelines), battant les 38,8 °C du 28 juillet 1947

Hauts-de-France

41,7 °C à Amiens (Somme), battant les 38,1 °C du 10 août 2003

41,6 °C à Creil (Oise), battant les 39,1 °C du 12 août 2003

41,6 °C à Beauvais (Oise), battant les 39 °C du 6 août 2003

41,5 °C à Cambrai (Nord), battant les 38,2 °C du 6 août 2003

41,5 °C à Lille (Nord), battant les 37,6 °C du 27 juillet 2018

41,3 °C à Dunkerque (Nord), battant les 38,3 °C du 19 juillet 2006

41,3 °C à Abbeville (Somme), battant les 37,8 °C du 1er juillet 1952

40,8 °C à Douai (Nord), battant les 37,5 °C du 27 juillet 2018

40,7 °C à Saint-Quentin (Aisne), battant les 37,9 °C du 12 août 2003

39,3 °C au Touquet (Pas-de-Calais) battant les 36,4 °C du 11 août 2003

36,4 °C à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), battant les 35,4 °C du 1er juillet 2015

Normandie

41,3 °C à Rouen (Seine-Maritime), battant les 38,1 °C du 11 août 2003

40,9 °C à Evreux (Eure), battant les 38,4 °C du 11 août 2003

40,4 °C à Lisieux (Calvados), battant les 40 °C du 10 août 2003

40,1 °C à Dieppe (Seine-Maritime), battant les 38,3 °C du 1er août 2015

39,8 °C à Alençon (Orne), battant les 39 °C du 28 juillet 1947

39,7 °C à Caen (Calvados), battant les 38,9 °C du 5 août 2003

39,4 °C à Deauville (Calvados), battant les 37,7 °C du 10 août 2003

38,1 °C au Havre /cap de la Hève (Seine-Maritime), battant les 36,5 °C du 23 juillet 2019

Centre-Val de Loire

43,5 °C à Issoudun (Indre), station la plus chaude de la région

43 °C à Mont-Givray (Indre), battant les 42,5 °C du 23 juillet 2019

42 °C à Romorantin (Loir-et-Cher), battant les 41,2 °C du 5 août 2003

41,7 °C à Bourges (Cher), battant 40,2 °C 24 juillet 2019

41,7 °C à Châteaudun (Eure-et-Loir), battant les 39,3 °C du 6 août 2003

41,6 °C à Blois (Loir-et-Cher), battant les 40,4 °C du 23 juillet 2019

41,4 °C à Chartres (Eure-et-Loir), battant les 40,1 °C du 28 juillet 1947

41,4 °C à Châteauroux (Indre), battant les 41,2 °C du 23 juillet 2019

41,3 °C à Orléans (Loiret), battant les 40,3°C du 28 juillet 1947

40,9 °C à Avord (Cher), battant les 40,2 °C du 24 juillet 2019

40,8 °C à Tours (Indre-et-Loire), battant les 40,2 °C du 23 juillet 2019

Pays de la Loire

41,1 °C au Mans (Sarthe), battant les 40,7 °C du 23 juillet 2019

Grand Est

41,8 °C à Troyes (Aube), battant les 40,6 °C du 12 août 2003

41,4 °C à Saint-Dizier (Haute-Marne), battant les 40,6 °C du 24 juillet 2019

41,1 °C à Reims (Marne), battant les 39,7 °C du 24 juillet 2019

40 °C à Roville (Vosges), battant les 39,1 °C du 24 juillet 2019

39,4 °C à Erneville-aux-Bois (Meuse), battant les 39,2 °C du 24 juillet 2019

39,3 °C à Epinal (Vosges), battant les 38,8 °C du 24 juillet 2019

39,2 °C à Charleville-Mézières (Ardennes), battant les 38,2 °C du 24 juillet 2019

38,9 °C à Strasbourg (Bas-Rhin), battant les 38,8 °C du 30 juin 2019

38,8 °C à Langres (Haute-Marne), battant les 38 °C du 24 juillet 2019

Bourgogne-Franche-Comté

42,6 °C à Chablis (Yonne), battant les 41,8 °C du 7 août 2003

42,4 °C à Sens (Yonne), battant 40,6 °C du 24 juillet 2019

42,1 °C à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), battant les 41,5 °C du 19 août 2012

41,6 °C à Auxerre (Yonne), battant les 41,1 °C du 6 août 2003

38,8 °C à Château-Chinon (Nièvre), battant les 38,5 °C du 24 juillet 2019

38 °C à Pontarlier (Doubs), battant les 36,8 °C du 13 août 2003