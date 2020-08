Canicule : 15 départements en alerte rouge, une dégradation de la qualité de l'air dans les "zones fortement urbanisées"

Il s'agit de l'ensemble de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France, ainsi que ceux de l'Eure et de la Seine-Maritime.

La canicule se poursuit en France. Si le pic est probablement derrière nous, 15 départements sont toujours en alerte rouge canicule, indique Météo-France, mardi 11 août. Il s'agit de l'ensemble de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France, ainsi que ceux de l'Eure et de la Seine-Maritime. En outre, 53 départements sont en vigilance orange. La vigilance orange a été levée pour les Deux-Sèvres.

"Les températures maximales fluctueront un peu en raison de la couverture nuageuse et du risque orageux, mais elles resteront globalement du même ordre que la veille, souvent comprises entre 34 et 37 degrés", précise l'agence météo.

Cet épisode caniculaire "devrait se prolonger jusqu’à mercredi inclus", ajoute la même source. "Une baisse significative des températures est prévue par l'ouest du pays mercredi et jeudi. Vendredi, on ne parlera plus de canicule en France".

Qualité de l'air dégradée

L'alerte rouge canicule est établie "du fait du risque de sur-mortalité dans le contexte sanitaire actuel lié à la pollution à l'ozone et au Covid, ainsi qu'en lien avec la sensibilité dans les zones fortement urbanisées", précise Météo France.

Les personnes à risques, c'est-à-dire "les personnes âgées, handicapées, atteintes de maladies chroniques ou de troubles mentaux, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, les personnes isolées" sont invitées à se protéger, tout comme les sportifs et les personnes qui travaillent dehors. Les enfants sont également à surveiller.