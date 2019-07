VIDEO. "On a eu très chaud" : Bordeaux enregistre un nouveau record de chaleur nocturne

Tôt dans la matinée du mardi 23 juillet, les Bordelais ont déjà chaud. Et pour cause, à 10 heures, il fait déjà 30 degrés. Une femme est sortie pour chercher la fraîcheur, mais en vain. "Il manque d'air. Je vais surtout rentrer chez moi, fermer toutes les fenêtres et ne plus sortir", explique celle qui compte bien rester vissée face à son ventilateur tout le reste de la journée.

"Il fait plus chaud ici qu'en Toscane pour le moment"

À Bordeaux (Gironde), avec 24,8 degrés, la nuit n'a jamais été aussi suffocante. C'est un degré de plus par rapport au précédent record de 2003. "La nuit on a eu très chaud, on n'a pas dormi beaucoup", confirme une Bordelaise. Les touristes étrangers, eux, sont surpris qu'il fasse une telle chaleur en France. "On vient d'Italie et il fait plus chaud ici qu'en Toscane pour le moment. On est sortis la nuit et la chaleur monte des pierres !", décrit une vacancière étonnée mais tout sourire.

