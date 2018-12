Australie : il a fait jusqu'à 49,3 °C dans la ville la plus chaude du pays, qui étouffe sous la canicule

En plein été austral, la vague de fortes chaleurs, qui touche une bonne partie du pays, devrait se poursuivre au-delà du Nouvel An, selon les services météo.

L'Australie étouffe. Une vague de chaleur intense s'est abattue sur une partie de l'île-continent, poussant le mercure jusqu'à 49,3 degrés, jeudi, à Marble Bar, une petite ville d'Australie-Occidentale, qui se présente comme la ville la plus chaude du pays, annoncent les services météorologiques, vendredi 28 décembre. Dans certaines zones de l'Etat d'Australie-Méridionale (sud), les températures dépassent de 16 °C les normales saisonnières et "la vague de chaleur recouvre une partie importante du pays". Cette canicule devrait se poursuivre au-delà du Nouvel An.

⚠Weather Update: Hot weather for Australia, fire danger in SA 28 December 2018 - https://t.co/g7IECmN4dC pic.twitter.com/HVnbLWBk9t — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) December 28, 2018

La plupart des agglomérations de l'île-continent ont enregistré des températures frôlant ou dépassant les 40°C. La ville de Sydney (où les températures sont plus clémentes, 35°C prévus samedi) a lancé une alerte à la pollution à l'ozone. "Tout cela est dû à un système de hautes pressions provenant de la mer de Tasmanie et qui évolue lentement, a déclaré à Fairfax Media, Nick Neynens, de l'agence météorologique australienne. C'est une situation très stable avec très peu d'évolution, ce qui signifie qu'il fait chaud partout et qu'on ne voit aucun changement se profiler."