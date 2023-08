Canicule : quelles sont les différences entre les températures sous abri, ressentie et au sol ?

Le mercure atteint des niveaux record depuis plusieurs semaines à travers l'Europe. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Pour ne pas confondre les températures au sol, celles de l'air ou enfin la température ressentie, franceinfo fait le point.

Des températures encore jamais relevées en France. Plusieurs records absolus ont été battus, ces derniers jours d'août dans certaines villes où le mercure a dépassé les 40 degrés à l'ombre. Mais de quoi parle-t-on exactement avec ces températures ?



Pour bien s'y retrouver, franceinfo fait le point sur la différence entre les températures au sol, de l'air et ressenties.

La température au sol

C'est une mesure dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, avec un tweet de Sandrine Rousseau. L'élue écologiste s'est ainsi alarmée en juillet dernier d'une température de 60°C atteinte en Espagne.

Mais il s'agissait de la température au sol mesurée par l'un des satellites de Copernicus, un programme de l'Union européenne qui collecte des données sur l'état de la Terre. Elle est bien montée jusqu'à 60°C mardi 11 juillet dans la communauté autonome espagnole d'Estrémadure, mais, comme son nom l'indique, cette mesure correspond à une température de la surface du sol.

La température au sol ne doit en effet pas être confondue avec la température de l’air. Elle peut être de 15 à 20°C supérieure à la température de l'air ou même plus. D'ailleurs, ce jour-là, en Estrémadure, il a fait 39°C dans l'air. En 2021, le record mondial de température au sol avait été battu en Iran et au Mexique avec 80,8 °C mesurés, rappelle Le Parisien.

À noter, que Sandrine Rousseau a justifié, sur BFMTV-RMC, son tweet alarmiste pour que "les gens se réveillent" sur le réchauffement climatique.

La température de l'air

Il s'agit de la température qu'on donne chaque jour dans les bulletins météo. Elle se mesure avec un thermomètre ou bien une sonde, installée à 1,5 m du sol dans un abri qui empêche la pluie et les rayons du soleil d'altérer les relevés. Raison pour laquelle on parle aussi de "température sous abri".

Dans la majorité des pays et, notamment en France, on utilise le degré Celsius (°C) rappelle Météo-France. Le 0°C de cette échelle correspond au point de congélation de l'eau, et le 100°C au point d'ébullition de l'eau. Son nom est emprunté à l'astronome et physicien suédois Anders Celsius (1701-1744). À noter que les autres échelles sont celles de Fahrenheit et Kelvin.

La température la plus élevée dans le monde a été relevée dans la Vallée de la Mort aux Etats-Unis avec 56,7°C à Furnace Creek le 10 juillet 1913 même si, souligne Météo-France, cette mesure a été remise en question par la communauté scientifique. La température la plus basse jamais relevée au monde est de -89,2 °C, indique Le Monde. Un record atteint le 21 juillet 1983, au sein de la station météorologique de haute altitude de Vostok, en Antarctique.

En France, le record de chaleur est plus récent avec 46°C mesurés à Vérargues, dans l'Hérault, le 28 juin 2019. Pour la température la plus basse, c'est Mouthe dans le Doubs qui détient le record avec -36,7°C atteint le 13 janvier 1968.

La température ressentie

Les météorologues rappellent que la perception de la température varie selon plusieurs critères notamment les conditions atmosphériques (vent, pluie, ensoleillement…). Cette notion de température ressentie est apparue au Canada en raison des hivers parfois très rude, explique BFMTV. Elle reste utilisée particulièrement en cas de température basse.

La sensation de froid est plus vive en présence de vent que par temps calme en raison du refroidissement éolien. Selon Météo-France, une mince couche d’air réchauffée par l’organisme se forme au contact de la peau. Mais s'il y a du vent, cette pellicule isolante est continuellement balayée. La peau est alors au contact d’un air à la fois plus froid et plus sec, sans cesse renouvelé. Elle s’assèche et réchauffe l’air avec lequel elle est en contact pour rétablir cet équilibre, ce qui refroidit l’organisme. Les météorologues peuvent établir un indice de refroidissement éolien à l'aide d'un calcul mathématique.

L'indice de refroidissement éolien. (CAPTURE ECRAN METEO FRANCE)

Lors de l’été, l'hygrométrie rentre en jeu. Pour résumer, plus l'air est chargé en humidité, plus on a l'impression d'avoir chaud et d'étouffer. La sueur a aussi plus de mal à s’évaporer ce qui accentue la sensation de chaleur.