Canicule : la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire et le Jura placés à leur tour en vigilance orange, dix départements désormais concernés

Attention aux fortes chaleurs. Neuf départements de l'est et du sud-est du pays sont désormais placés en vigilance orange canicule, lundi 10 juillet. La Côte-d'Or, la Saône-et-Loire et le Jura rejoignent le Rhône, l'Ain, l'Isère et les Alpes-Maritimes, la Loire, le Var, et les Alpes-de-Haute-Provence. Cette nouvelle vigilance, qui a démarré à 16 heures lundi, restera en vigueur jusqu'à mardi soir, minuit. L'épisode caniculaire est jugé "non exceptionnel pour la saison, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière", précise Météo France.

Les maximales sont en hausse en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la journée de lundi, "avec des valeurs allant de 37 à 40°C". "Il fera encore très chaud également sur Rhône-Alpes avec 35 à 38°C", précise l'Institut. "Pour la nuit de lundi à mardi, les températures ne descendront pas en-dessous de 20°C sur toutes ces régions", ajoutent les prévisionnistes.