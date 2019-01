Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu le soleil ? Découvrez-le dans notre carte

En moyenne sur tout le pays, la durée d'ensoleillement enregistrée depuis le début de l'année s'élève à 44 heures. Soit une heure de moins que la normale. Mais certains sont moins bien lotis que d'autres.

Vous avez l'impression de ne pas avoir vu le soleil depuis le début de l'année ? Si vous habitez dans la moitié nord du pays, d'un axe qui s'étend de la Bretagne à l'Alsace, vous ne vous trompez pas ! Entre le 1er et le 16 janvier, les habitants de Rouen n'ont pu profiter des rayons du soleil que pendant deux petites heures. C'est 28 heures de moins que la moyenne mesurée dans la ville pour la saison.

Dans la capitale, les Parisiens ne sont guère plus gâtés : seulement 8h37 d'ensoleillement ont été enregistrées depuis le début de l'année. A l'inverse, le soleil brille pour les habitants de la moitié sud du pays, surtout en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse, où le taux d'ensoleillement est parfois supérieur à la normale.

En nous basant sur les données recueillies par Météo France, nous avons représenté ces différences d'ensoleillement depuis le début de l'année – entre le 1er et le 16 janvier – et la moyenne mensuelle de référence sur la même période (calculée par l'institut de prévisions sur la base des données enregistrées entre 1991 et 2010). Pour connaître le détail de la station la plus proche de chez vous, cliquez sur les points.