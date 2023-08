Bouches-du-Rhône : Météo-France alerte sur un risque d'incendies "très élevé" vendredi, soit le niveau de danger le plus haut

Trois autres départements sont placés en niveau "élevé" de risque de feux de forêt pour la journée du vendredi.

Le risque de feux de forêts est "très élevé" dans le département des Bouches-du-Rhône pour la journée du vendredi 4 août, selon le bulletin publié mercredi par Météo France. Il s'agit du niveau de risque le plus élevé sur cette échelle de la météo des forêts, établie à partir des prévisions météorologiques et de l’état de sécheresse de la végétation. D'après l'institut, le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation sera "très élevé comparativement aux normales estivales".

Trois autres départements sont placés en niveau de risque "élevé" vendredi : l'Hérault, le Var et le Vaucluse. Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse se trouveront déjà en niveau de risque "élevé" pour la journée du jeudi.

En conséquence, l'accès à plusieurs massifs est interdit : sept dans les Bouches-du-Rhône (Rougadou, Alpilles, Chambremont, Castillon, Sulauze, Arbois, Côte Bleue) et six dans le Var (Rougadou, Alpilles, Chambremont, Castillon, Sulauze, Arbois, Côte Bleue). Dans le Vaucluse, la préfecture précise qu'il est interdit d'accéder et de circuler dans les massifs forestiers de la Vallée du Rhône. Dix-sept massifs sont par ailleurs en vigilance jaune dans les Bouches-du-Rhône, a indiqué la préfecture.