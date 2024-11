Réplique de la grotte Cosquer à Marseille : la voix de l'acteur Philippe Caubère définitivement remplacée en février prochain

La voix de l'acteur Philippe Caubère - qu'on pouvait notamment entendre dans les audioguides de la réplique de la grotte Cosquer à Marseille - sera remplacée par une voix féminine l'année prochaine, rapporte mercredi 27 novembre France Bleu Provence. L'acteur est mis en examen notamment pour viols.

La région Paca, qui possède le site, et l'exploitant Kléber Rossillon ont décidé de ne pas communiquer officiellement sur les raisons de cette transformation. "Clore le sujet", "pas de polémique", "le choix de la neutralité", explique-t-on à France Bleu Provence. Le nouveau directeur de Cosquer Méditerranée, Alban de la Goulaine, déclare qu'"il fallait changer", mais en tant qu'exploitant, il ne commente pas.

La voix de Julie Trésor choisie

La nouvelle voix de la réplique de la grotte remplacera définitivement celle de Philippe Caubère en février 2025 sur tous les audioguides. Elle est déjà en test sur certains casques et le commentaire est encore en cours d'adaptation pour coller au mieux aux 35 minutes millimétrées de la visite à bord des petits wagonnets. Philippe Caubère, acteur qui a joué dans La Gloire de mon père, avait notamment été choisi pour sa notoriété et sa voix grave à l'accent du Sud-Est non caricatural. La direction du site a fait cette fois un choix différent : la voix de l'actrice Julie Trésor, une jeune femme marseillaise, réalisatrice de documentaires et belle-fille du footballeur Marius Trésor.

En février dernier, l'acteur Philippe Caubère avait été mis en examen pour agressions sexuelles, viols et corruption de mineur pour des faits présumés sur trois mineures. Il avait été placé sous contrôle judiciaire.