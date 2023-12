"Odeurs d'urine", "détritus par terre", "lumière empêchant le repos"... Un rapport dénonce les conditions de garde à vue de deux commissariats de Marseille

"C'est l'état d'indignité la plus totale que j'ai pu voir tout au long de ma carrière", déclare Me Mathieu Jacquier, bâtonnier au barreau de Marseille, sur franceinfo mercredi 27 décembre. Après avoir visité "sans prévenir" deux commissariats marseillais, dans les 15e et 2e arrondissements, il publie un rapport pour dénoncer les conditions de détention. Il appelle l'État à prendre "ses dispositions" pour "fournir des lieux de garde à vue conformes aux normes".

"J'ai constaté des détritus par terre. Des gardés à vue qui dormaient par terre sans matelas, sans couverture, dans des conditions exécrables. Quand on rentre dans la pièce, une odeur forte d'urine, souvent insoutenable et la présence d'une lumière qui ne s'éteint jamais. La pièce est constamment fortement éclairée, empêchant les gardés à vue d'avoir le repos nécessaire et prévu par la loi", raconte le bâtonnier au sujet de sa visite des commissariats Nord et Evêché.

Me Mathieu Jacquier se dit "extrêmement choqué" par l'état de ces "geôles de garde à vue", qu'il a délibérément visitées "de manière impromptue, sans prévenir". Ces visites lui ont donné "l'impression que des animaux sont mieux traités que les êtres humains".

"Il faut prendre des mesures urgentes"

Après ce "constat flagrant et sans appel", le bâtonnier attend des explications de "la préfecture et éventuellement au ministère de l'Intérieur". "Il faut prendre des mesures urgentes", ajoute Me Mathieu Jacquier. Selon lui, un recours a été introduit mardi soir avec le conseil de l'Ordre : "Nous avons décidé d'agir contre l'État en référé mesure utile et attendons la convocation par le tribunal administratif pour vérifier nos dires."

Il appelle à des "mesures d'injonction" vis-à-vis de l'État, pour qu'il "prenne ses dispositions pour faire respecter les textes, c'est-à-dire fournir des lieux de garde à vue qui sont conformes aux normes". "On ne demande rien d'extraordinaire, un coup de balai, la propreté : c'est la responsabilité de l'État. On ne cherche pas la responsabilité d'une personne en particulier. C'est l'État qui est manifestement défaillant dans ses missions", conclut Mathieu Jacquier.