Marseille : une étudiante vit dans un Ehpad

À Marseille (Bouches-du-Rhône), Carla, 18 ans, a emménagé dans un Ehpad. Cette initiative intergénérationnelle insuffle un vent de jeunesse dans l'établissement.

Clara a 18 ans et elle vit dans un Ehpad de Marseille (Bouches-du-Rhône). Aurélie Lanata, la directrice de l'Ehpad associatif de la Salette Montval, a eu l’idée de l’accueillir. Elle a été séduite par sa jeunesse et son dynamisme. "Nous, on lui met à disposition un studio. En échange, elle intervient sept heures par semaine. Elle participe aux animations. Elle accompagne les résidants", détaille Aurélie Lanata. À Marseille, il existe un Ehpad où l’on rentre encore plus jeune. L’établissement Les jardins d’Haïti, accueille une crèche avec des tous petits qui font du bien aux plus grands.

Lien social et technologie

Outre ces initiatives intergénérationnelles, d’autres outils permettent aux seniors de maintenir un lien social. "Il y en a un qui cartonne c’est Famileo. […] Vous prenez un abonnement familial. Tout le monde reçoit un code qui permet de poster des photos et des messages sur le site Famileo. Avec toutes ces infos le site fabrique un journal papier qu’il envoie à la personne de votre choix", explique Valérie Heurtel sur le plateau du 13 Heures, lundi 3 avril. La journaliste présente également la tablette LiNote qui peut être pilotée à distance. Enfin, il est possible de faire des jeux de société à distance, comme des Scrabble en ligne.