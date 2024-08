Marseille : les habitants des quartiers Nord apportent leur soutien à une médecin agressée

À Marseille, des habitants du quartier de La Viste se mobilisent pour tenter de retenir près d’eux une jeune généraliste. Cette praticienne s’est installée au début de l’été dans les quartiers Nord, avant d’être violemment agressée le 12 août dernier dans son cabinet.

“On tient à vous et on est là”, affirme un soutien à la jeune médecin, agressée le 12 août 2024. Devant son cabinet médical, ils sont nombreux à s’être rassemblés. Pour la première fois depuis son agression, la praticienne s’exprime : “J’ai choisi de venir ici. J’ai eu des propositions pour aller travailler ailleurs et c’était vraiment un choix.” Le 12 août dernier dans son cabinet, elle aurait été frappée, mordue et griffée par deux patientes pour une ordonnance non délivrée.

Une pénurie de médecins dans les quartiers Nord

"C’est grave pour le quartier, parce qu’il perd des médecins et des personnes qui peuvent être à l’écoute”, explique une habitante. Désormais dans le centre de santé, il ne reste plus qu’un seul généraliste. Et dans les quartiers Nord de Marseille, on dénombre 69 médecins pour 100 000 habitants, contre 125 sur le plan national.