Jeux olympiques : entre Marseille et la Grèce, une histoire millénaire

Alors que la flamme olympique arrivera le 8 mai à Marseille (Bouches-du-Rhône), retour sur les origines de la deuxième ville de France, qui doit énormément à la Grèce, notamment son surnom de cité phocéenne.

Marseille (Bouches-du-Rhône) est née il y a 2 600 ans. Une ville sur les bords de la Méditerranée, baptisée à l’époque Massilia. La légende raconte une rencontre entre un marin grec, Protis, et une princesse gauloise, Gyptis, dont le père aurait donné en cadeau de mariage un territoire. Si cette légende n’a jamais été confirmée, un monument et une stèle rappellent les origines de Marseille. Elle a été fondée par des marins venant de Phocée, une citée grecque d’Asie mineure. Un héritage difficile à percevoir aujourd'hui, mais des travaux réalisés il y a plus de 50 ans on fait découvrir des vestiges, comme une ancienne voie pavée. Le musée d’histoire de Marseille permet de mieux se représenter la vie durant l'Antiquité. Sur une imposante maquette se dressent ainsi trois temples, un amphithéâtre, un port commercial et militaire entouré de nombreux remparts.

Une communauté bien implantée

Des fouilles ont également permis de retrouver des morceaux de colonnes, preuve de l'existence de temples grecs qui ont forgé d'identité de la ville. L'église grecque de Marseille (Bouches-du-Rhône) est le plus ancien édifice orthodoxe de France. La messe du jour accueille souvent de nombreux fidèles. La ville a toujours été une terre d'accueil pour beaucoup de réfugiés. Au 19e au début du 20e siècle des commerçants grecs fuient l’Empire ottoman. Les descendants de cette petite communauté n'ont jamais quitté la cité phocéenne et ses environs. Mercredi 8 mai, la Grèce sera encore honorée. La flamme olympique arrivera dans le Vieux-Port, le site où Massilia fut créé par des marins grecs.