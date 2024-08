Gérald Darmanin est "dans son rôle le plus minable", affirme l'imam de la mosquée menacée de fermeture à Marseille

Le ministre démissionnaire de l'Intérieur Gérald Darmanin est "dans son rôle le plus minable" et "répond à un calendrier en vue de la présidentielle pour séduire l'électorat d'extrême droite", réagit sur France Bleu Provence jeudi 22 août Smaïn Bendjilali, l'imam de la mosquée des Bleuets à Marseille. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a indiqué mardi son intention de la fermer. "À la demande de M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a lancé une procédure de fermeture de la mosquée des Bleuets", a précisé la préfecture de police dans un communiqué.

L'imam se défend et va déposer un recours

Accusé par la préfecture de police de tenir des "propos légitimant la violence", l'imam Smaïn Bendjilali dénonce une manœuvre politique. "Un imam a le droit d'avoir une conscience politique", justifie-t-il en appelant à "s'engager contre l'islamophobie d'État qui souhaite bafouer le droit des musulmans, qui sont libres de pratiquer leur culte dans le cadre des règles de la République". Interrogé sur certains prêches, il répond qu'il ne "peut pas se justifier en 5 minutes" de propos tenus lors de cours pendant lesquels il "s'adresse à des fidèles pendant 1 heure à 1 heure 30".

Smaïn Bendjilali indique qu'il va "porter plainte et déposer un recours pour empêcher la fermeture de la mosquée" des Bleuets, située dans le 13e arrondissement de Marseille. "Le ministre de l'Interieur s'est trompé et on ne se laissera pas faire", conclut-il. Il a jusqu'au 30 août pour répondre à la notification de la préfecture de police et tenter d'éviter une fermeture.