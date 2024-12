Directrice de la prison des Baumettes menacée de mort : deux suspects écroués pour tentative d'assassinat

Deux hommes, âgés de 17 et 21 ans, ont été mis en examen et placés en détention provisoire "à la suite de manœuvres d’intimidation et de menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire de la maison d’arrêt des Baumettes", a appris franceinfo auprès du parquet de Marseille vendredi 6 décembre. Les deux suspects, interpellés dans la nuit du dimanche 1er décembre au lundi 2 "aux abords de l'établissement pénitentiaire" sont poursuivis notamment pour "tentative d’homicide volontaire avec préméditation ou guet-apens".

La directrice de la prison des Baumettes (Marseille) et son chef adjoint de la détention, ont été menacés de mort, a appris franceinfo un peu plus tôt dans la journée, de source proche du dossier. Les faits se sont passés "dans la nuit de samedi à dimanche", a précisé le parquet de Marseille. "Les services de la brigade anticriminalité ont procédé à l’interpellation de deux individus âgés de 17 et 21 ans aux abords de l’établissement pénitentiaire après une course-poursuite au cours de laquelle les mis en cause se sont débarrassés d’un sac contenant une arme de catégorie B", relate le ministère public qui a ouvert une enquête quelques heures plus tard.

Huit chefs d'accusation

Après leur garde à vue, les deux suspects ont été mis en examen pour huit chefs d'accusation : tentative d’homicide volontaire avec préméditation ou guet-apens, participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un crime commis en bande organisée en l’espèce un assassinat en bande organisée, menaces, violences, ou tout autre acte d’intimidation en vue d’obtenir de personnes dépositaires de l’autorité publique, qu’ils accomplissent ou s’abstiennent d’accomplir un acte de leur fonction, participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un crime ou d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce le délit d’acte d’intimidation sur personne dépositaire de l’autorité publique, transport d’une arme, munition, ou élément essentiel de catégorie B, port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de vol et refus d’obtempérer.

Les deux hommes ont été placés en détention provisoire. Quant à la directrice de la prison des Baumettes (Marseille) et son chef adjoint de la détention, ils ont été temporairement éloignés de leurs fonctions, selon une source proche du dossier. "Des mesures de protection appropriées ont été immédiatement organisées", après ces menaces de mort, précise cette source.

Soutien du ministre démissionnaire

"Des individus suspectés de vouloir exécuter le contrat ont été interpellés le week-end dernier avant leur passage à l’acte", avait affirmé l'Ufap-Unsa Justice dans un communiqué vendredi 6 décembre. Le syndicat a tenu à dénoncer des "délinquants et criminels de la nouvelle génération" qui sont "plus violents et plus dangereux", évoquant "un contrat sur la tête" d'un officier pénitentiaire des Baumettes d'un montant de "120 000 euros". Selon l'Ufap-Unsa Justice, "un détenu, membre présumé d’une organisation de narcotrafiquants, a mis à prix la tête" de leur collègue "depuis sa cellule, via les réseaux sociaux".

Le ministre démissionnaire de la Justice Didier Migaud s’est personnellement entretenu avec les agents pénitentiaires concernés et les a assurés "de sa protection et de son soutien", a précisé le ministère. "Il est inadmissible que des personnels de Justice soient ainsi menacés dans l’exercice de leurs fonctions. Ce type de situation appelle la plus grande fermeté", a assuré Didier Migaud.