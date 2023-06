Direct Marseille : Emmanuel Macron souhaite rouvrir un "débat sur le temps scolaire dans l'année" et envisage de réduire les vacances d'été

Les vacances scolaires doivent-elles être raccourcies ? "On doit rouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année", a estimé Emmanuel Macron, mardi 27 juin, en déplacement dans une école à Marseille. "On a des enfants qui ont parfois deux mois et demi de vacances, quelques-uns près de trois mois", a jugé le président de la République. "Quelle est la conséquence de ça ? C'est qu'on bourre les semaines des enfants", a-t-il poursuivi. Interrogé par un journaliste sur la durée des congés d'été, Emmanuel Macron a répondu : "On doit concerter ça, on doit travailler, pas pour l'année prochaine c'est trop juste, mais il faut repenser ce temps dans l'année." Suivez notre direct.

Des annonces sur la sécurité. Lundi, Emmanuel Macron a annoncé des renforts supplémentaires de police et l'ouverture des collèges au-delà de 18 heures dans les quartiers sensibles, afin de lutter contre l'inégalité scolaire et l'errance des jeunes au pied des tours. Il a aussi promis plus de moyens pour endiguer la criminalité organisée.

Un bilan de "l'école du futur". Cette visite est aussi l'occasion de faire un point sur l'expérimentation pédagogique lancée par le président. A ce jour, 82 écoles marseillaises ont été sélectionnées pour mener à bien un projet d'établissement spécifique, avec la possibilité pour le directeur de participer au choix de son équipe. Dotée de 2,5 milliards d'euros, elle est appelée à être généralisée à l'ensemble du territoire.

Une visite à l'hôpital Laveran. Le président visitera également l'hôpital d'instruction des armées de Marseille, mardi, pour un échange avec les soignants. Cet établissement militaire prend en charge de nombreuses victimes de règlements de comptes. Il a déjà pris en charge sept blessés par balle depuis le début de l'année.