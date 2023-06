Direct Marseille : pour son dernier jour de visite, Emmanuel Macron va évoquer le logement et le développement du port de la ville

La lutte contre l'habitat indigne et le développement du port seront au menu de la troisième et dernière journée de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille mercredi 28 juin. La journée démarrera toutefois par le traditionnel Conseil des ministres, qui se tiendra en visioconférence, sauf pour les membres du gouvernement qui accompagnent le président de la République. Le président se rendra ensuite dans une copropriété dégradée et au port de Marseille-Fos, avant de quitter la cité phocéenne, qu'il présente comme sa "ville de cœur". Suivez notre direct.

Des moyens pour lutter contre l'habitat indigne. La séquence logement se fera à l'occasion d'une visite de la cité Benza, une copropriété dégradée de plus de 300 appartements et un millier d'habitants. Avec 40 000 taudis et huit personnes mortes dans l'effondrement de deux immeubles insalubres du centre-ville en novembre 2018 rue d'Aubagne, Marseille est particulièrement touchée par la crise du logement.

Une visite au port de Marseille-Fos. A la mi-journée, le président se rendra dans le port de la cité phocéenne, pour parler de son développement futur. Il a déjà évoqué le développement des nouvelles industries vertes, notamment autour de la production d'hydrogène ou d'énergies renouvelables, avec plusieurs projets sur les importantes emprises du port vers Fos-sur-Mer.

La pollution maritime sur la table. S'engageant à "faire de Marseille un port exemplaire en matière de décarbonation du transport maritime", le président a promis mardi soir d'accélérer la décarbonation de flottes, que ce soit le fret, le cargo, les croisières et la plaisance.