JO de Paris 2024 : "J'ai le niveau, j'ai tout fait pour" aller "chercher une médaille olympique", soutient le cycliste Victor Koretzky

(PICHON PATRICK / KMSP / VIA AFP)

Le Français Victor Koretzky, numéro 1 mondial, doit s'élancer lundi sur le circuit de la colline d'Élancourt et tentera d'obtenir une médaille d'or.

"J'ai vraiment envie de performer, d'aller chercher cette médaille olympique qui me manque", soutient ce lundi 29 juillet au micro de Radio France Victor Koretzky, quelques heures avant l'épreuve de VTT cross-country des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le Narbonnais de 29 ans, numéro un mondial, s'affiche comme l'un des grands favoris de cette épreuve et il entend bien "prouver" qu'il peut endosser ce rôle de "favori", et non pas celui d'"outsider". "J'ai le niveau, j'ai tout fait pour", assure-t-il. Il espère reproduire l'exploit de Pauline Ferrand-Prévôt qui est enfin devenue dimanche championne olympique de VTT cross-country.

Victor Korezky se montre confiant pour ses troisièmes Jeux, mais il reconnaît que ses deux premiers n'étaient pas satisfaisants, avec sa 5e place en 2021 et 10e place en 2016 : "À Rio j'avais vraiment été frustré par ma première participation parce que j'avais une crevaison et à Tokyo, j'étais vraiment tout près du but, mais ce qui m'a manqué c'était une préparation optimale", se remémore-t-il.

Le sportif espère donc accrocher cette fois une "médaille autour du cou". "Là j'ai l'impression que tout s'est bien aligné pour moi, dans ma préparation et dans mon approche de la course", avance-t-il.