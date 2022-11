Voile : Charles Caudrelier, vainqueur de la Route du Rhum, vise un trophée Jules-Verne cet hiver

À peine onze jours après avoir remporté la Route du Rhum, Charles Caudrelier annonce dimanche 27 novembre sur franceinfo qu'il va tenter de battre le record du tour du monde à la voile en équipage, sans escale et sans assistance. "C'est toujours sympa de rentrer" mais "on se reposera cet hiver", s'est-il amusé. "On prépare rapidement un départ sur le trophée Jules-Verne."

Battre le record de Francis Joyon

Pour Noël, Charles Caudrelier espère voir sous le sapin "une belle fenêtre météo pour partir faire le trophée Jules-Verne et peut-être passer sous la barre des 40 jours". Depuis 2017, ce trophée est détenu par Francis Joyon qui avait effectué le tour du monde en 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes sur le maxi-trimaran Idec Sport.

Charles Caudrelier tentera lui le trophée sur Maxi Edmond de Rothschild, le trimaran de classe Ultime avec lequel il a battu le record de la Route du Rhum. "Ce bateau est tellement beau, tellement innovant. Il m'apporte tellement de bonheur", déclare le skipper. "Après trois Volvo Ocean Race, 10 ans de ma vie, j'étais un peu dégoûté par la mer. Ce bateau m'a donné encore 10 ans de carrière en plus."