Premières avant la manche décisive, les Françaises ont connu une course à la médaille délicate, vendredi, mais conservent une place sur le podium des Jeux olympiques.

Marseille leur a porté chance. Charline Picon et Sarah Steyaert ont dompté la Méditerranée pour s'adjuger la médaille de bronze, vendredi 2 août, au terme de la course à la médaille, conclue à la 7e place. Pas suffisant pour conserver l'or, mais les Françaises se contentent d'un podium acquis grâce à une régularité impressionnante sur les premières manches.

Largement en tête après les six premières courses, avec cinq deuxièmes places, elles ont connu deux jours plus difficiles mais ont conservé la première place avant la dernière manche décisive. Leur avance n'était plus assez grande pour rester devant les Néerlandais et les Suédoises, respectivement médaillées d'or et d'argent après la course finale.

Charline Picon (39 ans) remporte ainsi sa troisième médaille olympique, et un troisième métal différent après l'or en 2016 à Rio, et l'argent en 2021 à Tokyo dans la catégorie planche à voile RS:X. Un défi réussi pour celle qui officiait sur 49er, dans une nouvelle catégorie. Pour Sarah Steyaert, il s'agit de sa première médaille.