Final agité en voile. L'équipage français de 470, formé par Camille Lecointre et Aloise Retornaz, a obtenu la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, mercredi 4 août. Mais les Bleues ont déposé une réclamation contre l'équipage anglais, vainqueur du titre olympique. Une intiative finalement rejetée par le jury, après de longues minutes d'incertitude.

Réclamation rejetée pour les Françaises

En cause, le dernier passage de bouées de la course aux médailles. Les Britanniques, alors 4e mais assurées de la médaille d'or, ont été dépassées par les Polonaises, privant les Bleues d'une médaille d'argent. Au passage, l'équipage polonais a adressé un signe aux Britanniques. Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont accusé Hannah Mills et Eilidh McIntyre d'avoir volontairement laissé passer Agnieszka Skrzypulec et Jolonta Ogar. Le jury de la course n'est pas allé dans ce sens.