Victorieux mais toujours pas sereins, dimanche, les Bleus du handball ont évité une grande désillusion en assurant leur place pour la phase à élimination directe des Jeux olympiques.

Plus que la fierté, c'est le soulagement qui prédomine pour l'équipe de France masculine de handball, après une courte mais décisive victoire contre la Hongrie (24-20), dimanche 4 août à l'Arena Paris Sud. Un match nul suffisait aux champions olympiques en titre pour assurer la quatrième place du groupe B, dernière qualificative pour les quarts de finale. Ils ont livré une nouvelle prestation poussive contre les huitièmes du Mondial 2023, qui participaient aux Jeux pour la première fois depuis 2012.

Après deux défaites contre le Danemark (29-37) et la Norvège (22-27) puis un nul face à l'Egypte (26-26) et un premier succès sur la modeste Argentine (28-21), les Bleus étaient dos au mur. Malgré un avantage à la pause (11-8), les hommes de Guillaume Gille ont vu la Hongrie reprendre les devants à dix minutes du terme (18-19), et doivent principalement leur salut à un grand match d'Elohim Prandi (7 buts) et du gardien Vincent Gérard (11 arrêts). Ils affronteront l'Allemagne, première du groupe A, en quarts de finale.