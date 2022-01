Tous les amateurs de sport connaissent l'histoire des Jeux olympiques de Berlin organisés en 1936 par le IIIe Reich pour servir l'idéologie nazie. On oublie parfois que six mois plus tôt ont eu lieu à Garmisch-Partenkirchen les Jeux olympiques d'hiver. Là aussi, les anneaux olympiques ont été affichés au côté du drapeau nazi, et Adolf Hitler a inauguré, sous la neige devant 50 000 personnes, les premiers Jeux de son régime.

Donner une belle image du pays

Le dictateur souhaite donner une image positive du pays et de ses dirigeants, six mois avant les Jeux d'été. A ce titre, les organisateurs retirent tous les signes d'antisémitisme que les athlètes pourraient être amenés à croiser. Côté sportif, comme à Berlin pour les Jeux d'été, les Allemands ne finiront pas en tête au tableau des médailles, dominée par les Norvégiens.