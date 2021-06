"Une leçon pour tous les pervers misogynes dans le sport" : la nageuse australienne Maddie Groves claque la porte de la sélection aux JO

La double médaillée olympique de natation australienne Maddie Groves a claqué la porte de la sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo, dénonçant la présence dans le sport de "pervers misogynes", jeudi 10 juin.

La jeune femme de 26 ans, médaillée d'argent en 200 mètres papillon et en relais 4x100 m aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016 a fait part de sa décision-choc sur Instagram, alors que le processus de sélection en vue des JO de juillet doit démarrer samedi dans la ville d'Adelaide. "Que ce soit une leçon pour tous les pervers misogynes dans le sport et ceux qui leur lèchent les bottes", a-t-elle écrit dans son message.

"Vous ne pouvez plus exploiter les jeunes femmes et filles, leur faire honte de leur corps ou craindre pour leur santé et ensuite vous attendre à ce qu'elles vous représentent pour que vous puissiez gagner votre bonus annuel. C'est terminé !" s'indigne-t-elle. La nageuse ne donne pas d'indication sur l'identité des personnes visées. Elle s'était plainte en novembre dernier sur Twitter d'une "personne travaillant dans la natation qui me fait sentir mal à l'aise par sa façon de me dévisager dans mes fringues".

"Commentaire sinistre"

Quelques jours plus tard elle dénonçait un "commentaire sinistre" fait par un entraîneur non identifié, qui se serait par la suite rapidement excusé, "peut-être parce que le psychologue de l'équipe lui avait dit de le faire". Le président de l'organe directeur de la natation dans le pays Swimming Australia, Kieren Perkins, a de son côté regretté que la nageuse n'ait pas déposé de plainte formelle. "La réalité est que tout ce que nous savons est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Elle n'a, à aucun moment, contacté Swimming Australia, nous n'avons pas pu lui parler directement et parler de ses inquiétudes pour comprendre ce qu'il se passe", a-t-il déclaré vendredi à la chaîne Channel Nine.

"Malheureusement, des messages sur les réseaux sociaux ne représentent pas une plainte recevable pour nous. Nous devons nous asseoir avec les gens et en parler", a-t-il ajouté. "Nous voudrions vraiment faire cela et nous souhaitons que Maddie vienne et parle avec nous si elle pense pouvoir le faire", a-t-il poursuivi. En dépit de son retrait, Maddie Groves précise qu'elle n'entend pas mettre un terme à sa carrière, disant avoir hâte de "participer à d'autres compétitions plus tard cette année".