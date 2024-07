Triathlon aux JO de Paris 2024 : le Français Léo Bergère remporte une médaille de bronze, le Britannique Alex Yee en or

Ils étaient trois Français au départ, capables de remporter un titre. Dorian Coninx, Pierre Le Corre et Léo Bergère y ont longtemps cru, mercredi 31 juillet, lors de l'épreuve olympique de triathlon hommes, dont la partie natation a bien pu se dérouler dans la Seine. Mais à l'issue de 1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de de course à pied, c'est finalement le Britannique, Alex Yee, vice-champion olympique à Tokyo, qui arrache le titre devant le Néozélandais Hayden Wilde. Le Tricolore Léo Bergère complète le podium. Pierre Le Corre, longtemps dans le sillage de son compatriote, échoue à la 4e place.

Blessé à deux mois et demi des Jeux olympiques, Dorian Coninx, pourtant parmi les favoris, en tant que champion du monde en titre, n'a pu suivre la tête de la course et termine à la 27e place.