Triathlon aux JO de Paris 2024 : la seconde familiarisation dans la Seine annulée en raison de la pollution de l'eau

Les pluies tombées vendredi et samedi sur Paris qui ont entraîné la pollution de la Seine ont à nouveau contraint les organisateurs des Jeux olympiques à annuler l'entraînement de triathlon prévu lundi matin dans le fleuve, comme la veille. Ils restent "confiants" sur la tenue des épreuves mardi et mercredi, ont-ils annoncé lundi 29 juillet très tôt.

Le comité d'organisation des JO, la fédération internationale de triathlon, ainsi que les autorités locales ont pris la "décision d'annuler la partie natation de la familiarisation triathlon" prévue à 8h ce 29 juillet, comme la veille, car les "niveaux de qualité de l'eau (...) ne présentent pas les garanties suffisantes", ont-ils indiqué dans un communiqué.

Pas de familiarisation pour les athlètes

Le triathlon est la première épreuve olympique qui doit se tenir dans la Seine, avant la natation en eau libre les jeudi 8 et vendredi 9 août. L'épreuve individuelle masculine de triathlon doit débuter mardi à 8h00, avant l'épreuve individuelle féminine mercredi à la même heure.

Ce sera donc sans reconnaissance préalable du parcours de natation dans le fleuve, au départ du pont Alexandre-III. Et ce alors que le débit de la Seine, gonflé par les pluies des dernières semaines, est trois fois supérieur à un niveau estival habituel (plus de 400 m3 par seconde lundi matin, contre 100 à 150 en temps normal).

En revanche, "la familiarisation des épreuves de course à pied et de cyclisme se dérouleront comme prévu" lundi, ont précisé Paris 2024 et World Triathlon. Ces derniers sont "confiants dans le fait que la qualité de l'eau reviendra en dessous des limites avant le début des compétitions de triathlon le 30 juillet" mardi et ce "compte tenu des prévisions météorologiques pour les prochaines 36 heures".