Jour J pour les JO de Tokyo

Passage éclair d'Emmanuel Macron à Tokyo. Ce dernier restera seulement 36 heures au Japon. Le président de la République est venu vendredi 23 juillet saluer les bénévoles et les salariés du Club France, là où les athlètes français se retrouvent après leur compétition avec ou sans médaille autour du cou. Il était accompagné de Tony Estanguet, le président du comité Paris 2024.

206 délégations défileront devant Macron

A 13 heures, le chef de l'État assistera à la cérémonie d'ouverture des JO en compagnie du ministre de la Jeunesse Jean-Michel Blanquer. Ils font partie du millier de personnes qui pourront apprécier le spectacle depuis les tribunes, car Paris est la ville hôte de la prochaine édition en 2024. Jeudi, Emmanuel Macron assistera à des épreuves de judo et de basket.

Les athlètes sont prêts pour ce soir. 206 délégations défileront dans un stade de 68 000 places presque vide à cause du Covid-19. Les 80 Français, emmenés par les porte-drapeaux Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd, passeront à la fin derrière le Japon, pays hôte de ces Jeux, et devant les États-Unis, pays hôte en 2028.