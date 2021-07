JO de Tokyo : une compétition silencieuse

Les Jeux olympiques, événement planétaire, sont disputés dans une ambiance d'entraînement. Sans le Covid, les salles auraient sans doute été pleine à craquer. Les basketteuses françaises qui inauguraient le trois contre trois, ont tenté de faire abstraction de la situation : "c'est vrai qu'on n'entend pas vraiment de bruit dans les tribunes mais il y a la musique et puis on est dans notre bulle", explique Laetitia Guapo. "C'est nous et nous-mêmes mais on sait que les gens sont derrière leur télé et du coup on va vraiment le sentiment d'être dans un petit cocon, c'est un bon entraînement pour performer", témoigne Marie-Eve Paget.

"Le huis clos va avoir un impact énorme"

Le handballeur Nikola Karabatic a connu les salles surchauffées qui poussent au dépassement de soi, une situation qui peut être difficile à appréhender pour les nouveaux : "C'est une telle compétition, que tu attends depuis 4 ans, pour certains sportifs depuis toute une vie, sans public ça va être très difficile donc bien évidemment le huit clos va avoir un impact énorme et les athlètes et les équipes qui réussiront à s'adapter le mieux sont celles qui réussiront à performer", explique-t-il.