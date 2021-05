JO de Tokyo : un journal partenaire demande l'annulation des Jeux

Le quotidien japonais Asahi, partenaire officiel des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), a appelé mercredi 26 mai à l'annulation de l'événement, qu'il a qualifié de "menace à la santé", alors que le pays subit actuellement une quatrième vague d'infections au coronavirus.

Dans un éditorial, le journal a enjoint au Premier ministre nippon Yoshihide Suga d'"examiner la situation calmement et objectivement" et de "prendre la décision d'annuler les JO de cet été". A moins de deux mois des Jeux, reportés l'an dernier à cause de la pandémie, la population japonaise est vent debout contre leur tenue, selon divers sondages.

Le CIO montre sa "nature égoïste"

L'Asahi estime que devant l'incertitude liée à la situation sanitaire, l'ouverture de ces Jeux reviendrait à faire "un pari" qui n'est selon lui "pas acceptable". Le journal rappelle aussi les "propos confondants" du vice-président du Comité international olympique (CIO) John Coates la semaine dernière, selon lesquels les JO auraient lieu même si la ville de Tokyo devait rester sous un régime d'état d'urgence. La "nature égoïste" du CIO est "de nouveau apparue clairement" dans ces déclarations, fustige l'éditorial.

Relativement épargné par la pandémie comparé à d'autres pays, avec quelque 12.000 décès officiellement recensés depuis début 2020, le Japon a mis en place un état d'urgence dans 10 de ses 47 départements face à l'aggravation de la situation sanitaire. Actuellement prévue jusqu'à fin mai, la mesure devrait être prolongée cette semaine jusqu'au 20 juin, selon les médias locaux. L'état d'urgence sanitaire au Japon implique essentiellement la fermeture des bars et des restaurants plus tôt, à 20H00.

Les Etats-Unis ont recommandé lundi à leurs ressortissants de ne pas se rendre au Japon du fait de la pandémie. La Maison Blanche a cependant tempéré cette annonce mardi, sa porte-parole affirmant que la position des Etats-Unis "n'avait pas changé" et que ceux-ci restaient attachés aux JO.