JO de Tokyo : le retour des athlètes et les sports collectifs célébrés à Paris

C'est le premier bain de foule après des semaines de bulle sanitaire. Le soir du lundi 9 août à Paris, c'est un retour triomphal devant le public français, notamment pour les sports collectifs : basket, hand et volley. L'équipe médaillée de bronze, en cyclisme sur piste. "On a un sport pas très [médiatisé], on n'a pas l'habitude d'être accueilli comme ça après une compétition, il y a beaucoup de Français qui sont là pour nous accueillir, ça fout les frissons, ce sont des moments incroyables", se réjouit Sébastien Vigier, cycliste sur piste et médaillé de bronze.

Les derniers athlètes sont arrivés en France

Dans la foule, des centaines de supporters sont massés dans les fanzones au Trocadéro ou à l'Hôtel de Ville de Paris, pour voir les champions au plus près. Un peu plus tôt dans l'après-midi, les ultimes membres de la délégation française à Tokyo ont posé le pied sur le sol français. Le temps de faire la dernière photo de famille pour la cuvée 2021, des souvenirs du Japon plein la tête.