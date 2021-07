JO 2021 : Teddy Riner "encaisse" sa défaite et doit se "remobiliser pour aller chercher une médaille" de bronze

Lucie Décosse, championne olympique de judo à Londres en 2012, espère vendredi 30 juillet sur franceinfo que Teddy Riner "va réussir à se remobiliser pour aller chercher une médaille" de bronze. Le double champion olympique a perdu en quarts de finale face au Russe Tamerlan Bashaev des Jeux de Tokyo. Le Français ne pourra pas être champion olympique une troisième fois. "C'est le judo. Il suffit d'une action pour perdre en judo", a-t-elle expliqué.

"J'espère qu'il va réussir à se remobiliser pour aller chercher une médaille, poursuit Lucie Décosse. Quand on est un grand champion comme ça, aller chercher le bronze ce n'est pas évident. Cela sera une quatrième médaille olympique pour Teddy Riner", a-t-elle déclaré. L'objectif du judoka était peut-être trop grand : "Même si c'est une déception, il allait chercher un truc exceptionnel. Cela aurait été un exploit d'aller chercher un 3e titre", a-t-elle expliqué.

"Triste mais pas K.O"

"On est tristes, mais on n'est pas complètement K.O", a réagi Stéphane Nomis, président de la Fédération française de judo. "C'est un combat dur. Il fait une petite erreur et cela marque contre lui. C'est vraiment dommage. C'est un immense champion. Il était revenu, il a été blessé, il est revenu. On est triste, mais maintenant, j'espère qu'on va aller chercher la médaille de bronze", a-t-il estimé sur franceinfo.

"Pour l'instant, il encaisse. Il a du mal à comprendre, affirme Stéphane Nomis. Il ne pensait pas qu'il allait faire une erreur. Je pense qu'il va se remobiliser. L'équipe autour de lui va se remobiliser. On a besoin de cette médaille de bronze. Il en a besoin aussi", a-t-il affirmé.

Le président de la fédération rend hommage au sportif d'exception : "Il va faire le travail. C'est notre plus grand champion de tous les temps. C'est un garçon incroyable", estime-t-il.