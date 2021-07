Jeux olympiques : top départ pour une édition 2021 pas comme les autres

C'est le coup d'envoi des Jeux olympiques d'été, à Tokyo, au Japon, vendredi 23 juillet. Cette édition 2021 est inédite, dans un contexte de Covid-19. Les JO auraient pu tout simplement ne jamais avoir lieu. La cérémonie d'ouverture va durer 3 heures 46 minutes, rassemblant 120 danseurs. La culture japonaise sera mise à l'honneur, avec les traditions, les lanternes du Japon, 37 costumes sur-mesure, le kimono mais aussi avec une touche de modernité. "Je suis vraiment très excité par ces Jeux, même sans public. Je sais qu'ils vont adorer, je n'en peux plus d'attendre", se réjouit Takayuki Suzuki, créateur de mode.



Une grande fierté

En tout, 206 délégations ont fait le voyage. La France paradera en avant-dernière position. L'attente des athlètes au village olympique est intense. "On n'a rien répété, ça va être de l'improvisation, du feeling, que des bons moments, pas de prise de tête", répond Samir Ait Said, gymnaste et porte-drapeau français. "C'est un privilège et un moment unique dans une carrière de sportif de défiler au milieu de tous ces athlètes", estime de son côté Nicolas Mahut, joueur de tennis. Il y a aussi des bénévoles français, impatients et excités après autant d'attente. Chacun est conscient d'être très chanceux.