EN IMAGES. JO 2021 : les plus belles photos de la compétition

Les Jeux olympiques, ce sont 33 sports, 11 000 athlètes et plus de 1 000 médailles en jeu. Sans oublier des centaines d'images à jamais imprimées sur votre rétine. Petite sélection.

Du sang (un peu), de la sueur (beaucoup), des larmes (de joie et de tristesse). Les Jeux olympiques de Tokyo, c'est un concentré d'émotions. Tout au long de la quinzaine olympique, du 23 juillet au 8 août, retrouvez ici les plus belles images des compétitions. Des photos très esthétiques des surfeurs sur la vague de Chiba aux judokas cabossés rafistolés avec bandages plein le visage, en passant par les jolis spots qui éclairent la salle des épreuves de gymnastique et sans oublier les stars comme l'Américaine Simone Biles ou le Français Samir Aït-Saïd, vous en prendrez plein la vue.