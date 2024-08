Tir aux JO de Paris 2024 : star sur les réseaux sociaux, le Turc Yusuf Dikeç défend son mouvement "beau" et "naturel"

Médaillé d'argent au tir au pistolet à 10 m par équipes, cet ancien gendarme turc de 51 ans a vu sa posture de tir, main dans la poche et sans aucune protection, être détournée et faire le tour du monde, jusqu'à Elon Musk.

"Certains ont pensé que ma main dans la poche était un signe d'arrogance. Ceux-là ne connaissent rien sur moi, ni au tir sportif". Médaillé d'argent au tir au pistolet à 10 m en mixte, le mardi 30 juillet aux Jeux olympiques de Paris 2024, Yusuf Dikeç a commenté, de retour en Turquie et auprès de l'AFP, sa nouvelle popularité sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que, par rapport à ses adversaires, son style détonne : il tire en tee-shirt, main dans une poche, sans lunettes ni casque de protection. Sa décontraction apparente a été imitée, à Paris 2024, par des sportifs pour célébrer leurs victoires, notamment par l'équipe du relais 4x100 sud-africain et par Armand Duplantis sur la piste du Stade de France. Le perchiste suédois a pris cette pose, après avoir décroché le titre olympique et avant de se lancer dans sa quête d'un nouveau record du monde, à 6,25 m.

Armand Duplantis célèbre sa victoire en finale olympique du saut à la perche, au Stade de France (Seine-Saint-Denis), le lundi 5 août 2024. (MUSTAFA CIFTCI / AFP)

Mais Yusuf Dikeç se défend d'une quelconque nonchalance : "Je le fais uniquement pour tenir mon corps plus stable, pour être en équilibre. Il ne faut pas chercher plus loin", précise la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux. Sa médaille olympique vient concrétiser vingt-quatre années de tir à haut niveau, auquel il a été initié lors de sa carrière de gendarme. Depuis son départ en retraite il y a un peu plus d'un an, il s'est consacré à la préparation de ces JO, au rythme de quatre heures par jour.

La championne olympique de la perche, Nina Kennedy, célèbre son titre en mimant le tireur turc devenu célèbre sur les réseaux sociaux, le 7 août 2024. (MEHMET MURAT ONEL / AFP)

Sa médaille d'argent par équipes n'a d'ailleurs rien de surprenant : il a multiplié les podiums aux championnats d'Europe, en Coupe du monde et aux Mondiaux, et participait même à ses cinquièmes Jeux après Pékin, Londres, Rio et Tokyo. Avec sa coéquipière, Sevval Ilayda Tarhan, qui utilise la même technique de tir, ils ont vu s'échapper le titre olympique pour deux points et ont donné rendez-vous à Los Angeles, en 2028.

Une pose comme symbole de l'esprit olympique

Dans des vidéos, des jeux, des dessins animés massivement partagés, Yusuf Dikeç est désormais associé à un agent secret, un héros de manga ou encore à un tueur à gages légèrement dilettante. Elon Musk, le patron du réseau social X, a même partagé une vidéo détournée du tireur turc, vue par plus de 170 millions d'internautes.

Yusuf Dikeç a pu s'entretenir directement avec le businessman américain et lui expliquer pourquoi cette pose symbolise, selon lui, surtout le travail, la passion et l'esprit olympique. "Je lui ai demandé si les robots pouvaient remporter une médaille la main dans la poche. Je ne pense pas, car il y a des choses que ni la technologie, ni l'argent ne peuvent accomplir car elles nécessitent du cœur", a lancé l'ancien gendarme.

"Il y a quelque chose de beau, de naturel dans ce mouvement. Les gens l'ont apprécié, ce qui me fait plaisir", a-t-il ajouté. Malgré cette nouvelle notoriété, il pense que sa vie en Turquie ne va absolument pas changer.