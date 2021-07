En lice pour la médaille de bronze face à l'Espagnol Pablo Carreño Busta, Novak Djokovic a perdu ses nerfs et enchaîné deux gestes d'humeur. Mené 3-0 dans le troisième set, le Serbe a d'abord jeté sa raquette dans les tribunes vides. Quelques minutes plus tard, il a une nouvelle fois détruit sa raquette, cette fois contre le poteau du filet. Sn adversaire, s'est montré étonné que le n°1 mondial n'écope pas d'un avertissement, et a réclamé une sanction. Deux raquettes en moins, et les nerfs visiblement à vif, Djokovic a finalement été sanctionné d'un avertissement pour son deuxième geste.

Encore frustré de sa défaite contre Alexander Zverev en quarts de finale du tournoi olympique, vendredi 30 juillet (1-6, 6-3, 6-1), Novak Djokovic a déjà dit adieu au Grand Chelem doré. Après ses victoires à l'Open d'Australie, à Roland-Garros et Wimbledon, le Serbe peut encore viser un Grand Chelem calendaire s'il remporte l'US Open (30 août-12 septembre).