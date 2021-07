Vidéo JO 2021 - Tennis : Naomi Osaka, dernière relayeuse de la flamme olympique et numéro 2 mondiale, éliminée dès les 8es de finale

JO 2021 - Tennis : Naomi Osaka, dernière relayeuse de la flamme olympique et numéro 2 mondiale, éliminée dès les 8es de finale

Numéro 2 mondiale, la Japonaise, qui avait illuminé la vasque olympique vendredi dernier à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, a été éliminée dès les huitièmes de finale, mardi 27 juillet. La Tchèque Marketa Vondrousova, 42e au classement WTA et finaliste à Roland-Garros en 2019, s'est imposée à la surprise générale face à la quadruple vainqueur en Grand Chelem, vaincue en deux manches (6-1, 6-4) et 1h08 de jeu.

Grande favorite au sacre suprême, encore plus depuis la sortie prématurée au premier tour d'Ashleigh Barty (N°1 mondiale), la figure nippone de 23 ans n'a jamais semblé en mesure de déployer son tennis (24 fautes directes). Après deux mois d'absence pour cause de détresse psychologique, qui l'avait d'ailleurs poussée à déclarer forfait avant son deuxième tour à Roland-Garros, Naomi Osaka n'a, semble-t-il, pas encore retrouvé les ressources mentales et physiques nécessaires pour briller à nouveau sur le circuit...