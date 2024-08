Tennis aux JO de Paris 2024 : au terme d'une finale épique, Novak Djokovic remporte l'or face à Carlos Alcaraz

Il n’y avait pas plus belle affiche pour une finale des Jeux olympiques à Paris. Et elle a tenu toutes ses promesses. Novak Djokovic s'est imposé face à Carlos Alcaraz sur le score de 7-6 [3], 7-6 [2] et 2h50 de jeu, dimanche 4 août, sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Cette finale, opposant le Serbe, vainqueur de 24 titres du Grand chelem à l'Espagnol, nouveau roi de Paris, restera dans les annales de par la qualité de jeu et l'intensité mise par les deux joueurs pour décrocher l'or olympique. Pour sa quatrième participation, Novak Djokovic s'offre ainsi le titre olympique pour la première fois, seize ans après le bronze remporté à Pékin.