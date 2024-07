Tennis aux JO 2024 : désormais apaisé, Corentin Moutet compte bien revivre les émotions de Roland-Garros

Il y a moins de 18 mois, la Fédération française de tennis (FFT) décidait d'exclure Corentin Moutet des structures fédérales pour "incompatibilité". Le voici dimanche 28 juillet représentant de l'Hexagone face à l'Indien Sumit Nagal. Celui qui fait autant parler pour son talent raquette en main que pour son caractère sur un court, a depuis montré qu'il était à la hauteur du drapeau tricolore, tant par ses performances que son comportement.

Écorché vif, à fleur de peau, en lutte incessante contre lui-même, Corentin Moutet est encore parfois une énigme pour ceux qui le côtoient et qui ne comprennent pas comment le "Coco", artiste-rappeur à ses heures perdues, doux comme un agneau, peut parfois se transformer sur un court de tennis en homme qui ne parvient pas à canaliser ses émotions. L'année 2022 a été la goutte de trop pour la fédération : une disqualification en janvier à Adélaïde après avoir mal parlé à un arbitre, une fin de rencontre où il en est venu aux mains avec son adversaire à Orléans, puis un abandon à Milan après un excès de rage incontrôlée.

Aussi loin que Paul Quétin, son préparateur physique de ses 15 à 17 ans, s'en souvienne, Corentin Moutet a toujours été tout feu tout flamme : "C'est un garçon qui vit les choses vraiment à fond, que ce soit à l'entraînement ou en match. Il est entier et quand il n'arrive pas à contrôler ce qu'il se passe sur le terrain, il a du mal à le supporter." Celui qui est aujourd'hui préparateur physique des Bleues du tennis aux Jeux olympiques se souvient d'une scène survenue à Côme. Un comportement un peu limite sur le terrain, où Corentin Moutet avait montré un engagement total et remporté le match. Juste après, l'ado de l'époque s'apaisait sur le piano du club house : "Les gens étaient un peu interpellés. Le joueur qu'ils avaient vu sur le terrain courir partout, plonger, était d'un seul coup tout calme et jouait des mélodies".

"Il est peut-être plus apaisé parce qu'il est à sa place. Il a montré, il a réussi des choses." Paul Quétin, ancien préparateur physique de Corentin Moutet à franceinfo : sport

C'est tout Corentin Moutet, docteur Jekyll le jour, M. Hyde la nuit. Celui qui parvient à enflammer le Philippe-Chatrier pour sa capacité à faire déjouer ses adversaires, mais qui a aussi pu générer des critiques en raison de ses écarts de conduite. Sur l'ocre parisienne, le tennisman est apparu apaisé en juin dernier : "Je suis aussi content d'avoir pu changer l'image que les gens me collaient, souvent assez difficile, parce qu'ils ne nous connaissent que sur le terrain. Il y a eu beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de choses hyper saines. J'ai découvert un public différent", confiait-il en conférence de presse après sa défaite face à Jannik Sinner en huitièmes de finale.

Le temps de la maturité est aussi peut-être arrivé. Corentin Moutet a vécu une année 2023 difficile, marquée notamment par une rupture du tendon du poignet. Une longue descente au classement – jusqu'à la 173e place – la peur de ne pas être dans les temps pour les Jeux, un remodelage de son jeu, l'ont marqué : "Il est très dur avec lui-même, poursuit Paul Quétin. Sur la période où il a été blessé, il a montré une résilience, et une force de caractère exceptionnelle. Aujourd'hui, il est profondément heureux d'être ici. Il n'y a pas de plus belle récompense pour lui". Il va maintenant tout faire pour que la deuxième aventure parisienne de la saison dure le plus longtemps possible.