JO 2021 : à la recherche du Golden Slam, Novak Djokovic participera aux Jeux de Tokyo

Il ira bien à Tokyo. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic, récent vainqueur de Wimbledon, a annoncé sa participation aux Jeux olympiques japonais jeudi 15 juillet. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, le Serbe, vainqueur des trois premiers Majeurs de l'année 2021 a dit avoir "réservé (son) vol pour Tokyo". "Je rejoindrai fièrement l'équipe serbe pour les Jeux olympiques."

Djokovic (34 ans) avait laissé planer le doute sur sa venue à Tokyo en raison des fortes restrictions sanitaires en vigueur contre le Covid-19, affirmant être "à 50/50" juste après sa victoire en finale de Wimbledon contre Matteo Berrettini.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. pic.twitter.com/23TmSdvc4x