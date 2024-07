Son nom est Adam Mara’ana : il est le premier Arabe à représenter Israël aux Jeux olympiques depuis un joueur de football en 1976. Le nageur concourt sur 100 mètres dos. Dans un contexte de tension majeure entre les deux millions de Palestiniens vivant au sein de l’État hébreu, et le reste de la population, sa présence à Paris est un symbole d’une unité bien difficile à trouver depuis le massacre du 7 octobre.

Sa mère est d’origine russe et son père est un arabe d’un village au Nord de la ville d’Haïfa. "Je parle le Russe, je le comprends même très bien. Je comprends l’arabe aussi, mais mon parlé n’est pas terrible, confie le sportif. Parce que je ne le parle pas beaucoup dernièrement. En ce qui concerne la religion, j’ai fait tout ce qu’il fallait pour être juif, la Bar Mitzva et ce genre de choses, mais je n’en ai rien à faire."

"Les Arabes sont des membres de la société israélienne"

Adam Mara’ana est à la croisée des identités israéliennes. Le spotif compte bien utiliser sa soudaine notoriété pour faire passer un message, aussi largement que possible. "Les Arabes sont des membres de la société israélienne et les gens doivent savoir qu’ils peuvent représenter le pays à l’extérieur. Etre un athlète arabe en Israël, c’est aussi ne pas avoir les mêmes possibilités que les autres, souligne le nageur. Dans les villages, il n’y a pas de prise de conscience que l’on peut par exemple faire construire une piscine ou un stade d’athlétisme ou de basket. Ce n’est pas quelque chose que l’on imagine possible."

"Même si nous n’étions pas nombreux aux Jeux ces 50 dernières années, je ne suis pas qu’un symbole pour les Arabes, mais plus généralement pour l’unité du pays." Adam Mara'ana, athlète israélien à franceinfo

Adam Mara’ana a une petite sœur qui rêve, elle aussi, de participer aux Jeux. Âgée de 16 ans, Ella se prépare déjà aux épreuves de tirs sportif, en vue des olympiades de 2028 à Los Angeles. "J’essaie. Je crois que moi aussi un jour, je pourrais participer aux Jeux olympiques. Tout est possible, si tu travailles suffisamment c’est accessible." Elle se tourne ensuite vers son frère, à qui elle lance un regard complice : "On le fera peut-être même ensemble." Ella et Adam seraient alors la toute première fratrie arabe à représenter Israël aux Jeux olympiques.